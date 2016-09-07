Начальник следственного отдела Лефортово присвоил 7 млн рублей

Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статьям 160 УК РФ (присвоение или растрата) и 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Подозреваемый – заместитель начальника отдела МВД РФ по району Лефортово города Москвы – начальника следственного отделения – Анзор Шулай обвиняется в присвоении 7 млн рублей, - сообщается на официальном сайте СК РФ.

По версии следствия, Шулай, злоупотребляя своим служебным положением, присвоил 7 млн рублей, ранее изъятых по находящемуся у него в производстве делу. С целью скрыть следы преступления начальник следственного отделения ОМВД России по району Лефортово города Москвы предложил потерпевшему другого аналогичного дела дать заведомо ложные показания. Потерпевший должен был сообщить, что у него похищено не 400 тысяч рублей, а 10 млн, однако вместо этого он обратился в правоохранительные органы.

Шулай будет уволен из правоохранительных органов и понесет наказание, установленное законом, добавляет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.