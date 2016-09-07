Шувалов опроверг обсуждение заморозки финансирования проектов из ФНБ

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что правительство не обсуждало заморозку финансирования проектов Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он сообщил, что рассматривается возможность частичного возврата средств, выданных РЖД на приобретение локомотивов, пишет РИА Новости.

6 сентября СМИ сообщили, что Шувалов рассказал об обсуждении в правительстве предложения Минфина об отказе от финансирования части инвестиционных проектов ФНБ.

«Мы этого не обсуждали даже. Вчера тема по ФНБ была о том, что часть средств, которые получили РЖД, они готовы вернуть, потому что у них идет удачное размещение. И они, наоборот, обращаются в правительство с тем, чтобы часть средств, которые ФНБ предоставлял, вернуть в фонд для перераспределения на другие проекты», — сказал Шувалов.

Агентство высказало предположение, что речь идет о неиспользованных РЖД в 2016 году средствах. Деньги из ФНБ были заменены занятыми на рынке, хотя на приобретение 500 локомотивов было выделено 40 млрд рублей. Оставшиеся от этой суммы деньги могут быть использованы для замещения недостающих госсредств на БАМ и Транссиб в 2018-2019 годах.