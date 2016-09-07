В Дагестане уничтожены шестеро бандитов

Шестеро боевиков уничтожены в Дагестане вместе с главарем группы, сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения информационного центра Национального антитеррористического комитета.

В ходе контртеррористической операции в Избербаше и Махачкале были блокированы бандиты, причастные к нападению в августе 2016 года на сотрудников ДПС и попытке подрыва СВУ в районе железнодорожного переезда в Избербаше, а также расстрелу жителей в селении Сергокала 10 июля 2016 года.

Отмечается, что все бандиты предварительно опознаны, среди них и главарь банды Магомед Халимбеков.

На месте боестолкновения обнаружено оружие и боеприпасы. Во время операции никто не пострадал.