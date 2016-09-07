Экс-главу «Вымпелкома» объявили в федеральный розыск

Экс-глава компании «Вымпелком» Михаил Слободин объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение принял судья в ходе заседания по ходатайству о заключении под стражу совладельца «Реновы» Евгения Ольховика. Топ-менеджер был арестован на два месяца, до 5 ноября.

Ранее Слободин подал в отставку с поста гендиректора, вместо него был назначен бывший руководитель российского подразделения Telenor Шелль Мортен Йонсен.

Экс-глава «Вымпелкома» пообещал, что вернется в Россию из плановой командировки к концу недели и даст показания Следственному комитету по делу о взятках в республике Коми.