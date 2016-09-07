Два отборочных матча к ЧМ-2018 по футболу завершились ничьей

Футбольные сборные Нидерландов и Швеции, встречавшиеся в Стокгольме в рамках отборочного турнира чемпионата мира, который пройдет в 2018 году в России, сыграли вничью, передает «Газета.Ru».

Матч между голландцами и шведами закончился со счетом 1:1, по мячу в ворота соперника забросили Маркус Берг (Швеция) и Уэсли Снейдер (Нидерланды).

Вничью, причем «всухую», со счетом 0:0, сыграли и сборные Белоруссии и Франции в домашнем матче отбора к ЧМ-2018.

В рамках того же отборочного турнира сборные Гибралтара и Греции сыграли со счетом 1:4, а команды Албании и Македонии завершили поединок со счетом 2:1.