Источники сообщили о начале дела «Реновы» из-за показаний Гайзера

Дело против топ-менеджеров энергетической компании «Т-Плюс», входящей в «Ренову» Виктора Вексельберга, было начато благодаря признательным показаниям экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Об этом пишет российский Forbes со ссылкой на источники.

По их данным, Гайзер, которого обвиняют в организации преступного сообщества, согласился на сделку со следствием и дал показания против экс-главы «Вымпелкома» Михаила Слободина (в прошлом он был гендиректором «Т плюс»), гендиректора «Т плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца «Реновы» Евгения Ольховика. Все они обвиняются в том, что давали Гайзеру взятки за выгодные тарифы на тепло и электроэнергию, которые поставляла «Т плюс».

Вайнзихер и Ольховик находятся под стражей, Слободин 5 сентября ушел в отставку с поста главы «Вымпелкома». Бизнесмен находится за границей, на родине он объявлен в розыск.

По данным источников Forbes, Гайзер дал показания, чтобы получить 15 лет заключения вместо пожизненного срока.