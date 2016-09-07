Пентагон обвинил Россию в посягательстве на светлое будущее

Двое высокопоставленных сотрудников Пентагона заявили, что российский истребитель Су-27 провел над Черным морем «небезопасный и непрофессиональный перехват» американского военного самолета Р-8, который осуществлял регулярное патрулирование территории, передает Reuters.

Сотрудники американского оборонного ведомства пояснили, что два самолета несколько раз взаимодействовали друг с другом, и одно из этих взаимодействий было признано небезопасным.

С критическим заявлением по поводу действий России выступил сегодня, 7 сентября, сам глава Пентагона Эштон Картер. По его словам, РФ стремится «подорвать принципы устоявшегося мирового порядка», «основываясь на беспочвенных амбициях и беспричинных страхах».

В качестве примера министр обороны США привел «нарушения территориальной целостности Украины и Грузии, непрофессиональные действия в воздухе, космосе и киберпространстве, а также бряцание ядерным оружием».

Картер заверил, что Соединенные Штаты не ищут «холодной и уж тем более горячей войны с Россией» и не желают с ней враждовать — но при этом не дадут в обиду своих союзников, сложившийся мировой порядок и «светлое будущее, которое он обещает».