СМИ сообщили о приближении самолетов-разведчиков США к границам РФ

Самолет-разведчик ВВС США RC-135 вылетел с авиабазы в Греции и выполняет длительный полет. Еще два патрульных самолета ВМС США Р-8А Poseidon стартовали с авиабазы на Сицилии. Все три самолета приблизились к российским границам на Черном море. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на иностранные источники.

Отметим, что самолеты ВМС Р-8А Poseidon предназначены для сбора разведданных, а также уничтожения подводных лодок. Их маршрут пролегал над территориями Болгарии и Греции.

Ранее сообщалось о приближении разведывательных самолетов США к российской базе в Сирии.

Некоторые эксперты полагают, что полеты американских ВВС могут быть связаны с начавшимися в России 5 сентября учениями «Кавказ 2016», которые проходят на территории Краснодарского края, Крыма, а также акваториях Каспийского и Черного моря. Учения продлятся до 10 сентября.