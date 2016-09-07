Анкара дала «Газпрому» добро на строительство «Турецкого потока»

Турецкие власти выслали по дипломатическим каналам первые разрешения «Газпрому» на реализацию проекта «Турецкий поток» после его возобновления, сообщается на сайте компании.

«Начало выдачи разрешений является позитивной новостью для "Газпрома". Данный шаг турецкой стороны отражает заинтересованность турецкого правительства в проекте "Турецкий поток" и свидетельствует о переходе к его практической реализации», — сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

На прошлой неделе он провел переговоры с министром энергетики Турции Бератом Албайраком, в ходе которых и была достигнута договоренность о скорейшем завершении всех необходимых подготовительных процедур.

В декабре 2014 года Владимир Путин во время визита в Турцию объявил о договоренности по строительству газопровода «Турецкий поток», который должен был заменить «Южный поток» — от строительства последнего Россия отказалась.

Строительство «Турецкого потока» было приостановлено после того, как в ноябре 2015 года ВВС Турции сбили российский Су-24.