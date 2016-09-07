Источники рассказали об обсуждении Киевом бойкота ЧМ-2018

Федерации футбола Украины (ФФУ) и руководство страны рассматривают возможность бойкотирования чемпионата мира по футболу 2018 года, если украинская сборная пройдет квалификацию и пробьется в финальную часть соревнований, пишут «Известия» со ссылкой на источник в ФФУ.

ЧМ-2018 будет принимать Россия, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.

«Украинская сторона сомневается в том, что напряженность в отношениях с Россией уйдет к моменту проведения турнира. В связи с этим украинские спортивные чиновники прорабатывают вариант, при котором страна добровольно откажется от участия в финальной части чемпионата мира в 2018 году в случае, если сборная Украины туда квалифицируется», — сообщил собеседник издания.

Вице-президент ФФУ Игорь Кочетов не подтвердил, но и не опроверг обсуждение бойкота ЧМ-2018.

«Сегодня нам не хотелось бы затрагивать тему политики. Будем говорить о футболе. Отборочный цикл будет длиться для сборной Украины еще на протяжении полутора лет, поэтому обсуждать что-либо преждевременно. Давайте разговаривать на эту тему по мере приближения мероприятия», — заявил он.

Чиновник отметил, что главный тренер украинской команды Андрей Шевченко поставил сборной задачу выйти из группы и квалифицироваться на чемпионат мира-2018. «О том, что будет дальше, будем говорить потом», — добавил Кочетов.