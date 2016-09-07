ФСБ задержала украинцев при попытке пробраться в Крым

Российским пограничникам удалось остановить передвижение в Крым двух человек, которые пытались незаконно проникнуть на полуостров с территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по республике.

«В нарушение законного порядка пересечения границы гражданин Украины намеренно направился в обход пункта пропуска вглубь российской территории, где и был задержан пограничниками», — заявили спецслужбы.

Один мужчина совершил попытку проникнуть в Крым через пункт пропуска «Армянск» на автомобиле, не смог оформить груз из-за отсутствия таможенных документов и вернулся обратно на Украину, однако позднее предпринял попытку пересечения границы.

Второй мужчина — 27-летний гражданин Украины — был задержан при незаконном пересечении границы в районе пропускного пункта «Джанкой».