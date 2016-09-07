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07 сентября 2016, 23:11
Украина Черное море

Украинские пограничники обвинили Россию в «опасных маневрах»

Учения Черноморского флота в Крыму
Учения Черноморского флота в Крыму

Пограничная служба Украины выступила с обвинениями в адрес Черноморского флота РФ: по ее мнению, российские корабли совершают в акватории Черного моря «опасные маневры» в отношении корабля украинской морской охраны «Подолье», передает «Интерфакс».

Украинские пограничники уточнили, что инцидент, о котором они говорят, произошел в северо-западной части исключительной (морской) экономической зоны Украины. По их словам, российский военный самолет и корабли — «Сметливый» с наведенной на украинский пограничный корабль артиллерийской установкой и средний разведывательный корабль «Приазовье» ЧФ России — препятствовали проходу «Подолья» из Каркинитского залива к Голицынскому и Одесскому газовым месторождениям.

Кроме того, «Подолье» несколько раз на опасной высоте облетал российский бомардировщик Су-24, утверждают украинские пограничники. По их словам, жалоба на действия россйиских вооруженных сил была направлена ими в министерство обороны страны, генеральный штаб и внешнеполитическое ведомство, а также «руководству Украины». 

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