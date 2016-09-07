Декан кемеровского вуза уволен из-за голых студентов

Декан факультета истории и международных отношений Кемеровского государственного университета Константин Юматов лишился поста после того, как в интернете появились снимки первокурсников КемГУ, которые разделись на посвящении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя вуза Марию Венедиктову.

Кроме того, постов лишились замы Юматова Алексей Адаменко и Роман Селезнев.

В университете ведется служебное расследование, оно продлится до 9 сентября.

Напомним, Юматов и его замы подали в отставку после того, как в интернете появилась информация о «голом» посвящении первокурсников с истфака КемГУ. Как сообщили СМИ, сомнительные конкурсы с раздеванием для поступивших устроили старшие товарищи, а посвящение проходило на турбазе в Подъяково.