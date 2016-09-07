07 сентября 2016, 18:44
Ваенга извинилась перед пользователями соцсетей за езду своего водителя
Росийская певица Елена Ваенга в Instagram извинилась перед своими поклонниками за опубликованное видео, где она на автомобиле едет задом по встречной полосе.
A photo posted by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Sep 7, 2016 at 8:14am PDT
Видео со своими комментариями «Вопрос знатокам, что необычного вы замечаете в этой езде?» она удалила, но его можно посмотреть здесь.
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