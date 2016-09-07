Онищенко посоветовал запретить вейпы

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сравнил вейпы (электронные сигареты) с насваем (табачная жвачка) и предложил их запретить. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы наблюдаем сегодня ренессанс в виде того, что в наши страны снова вернулась агрессивная реклама пива, якобы безалкогольного, то же самое, когда имитируется процесс курения, привычка, когда наряду с паровыми выпускают и кассеты с никотином. Это все равно, что насвай (вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии), который вдруг оказался в нашем российском законодательстве», — сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко назвал «болезненной акцией» практику женского обрезания в некоторых исламских странах.

В июле Онищенко высказал мнение, что соединение в игре Pokemon Go виртуального и реального миров может вызвать «стирание реальности» и серьезно повлиять на психику людей, и потребовал провести психологическую экспертизу.