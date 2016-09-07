Двух топ-менеджеров компаний Вексельберга взяли под арест

Суд в столице Коми Сыктывкаре арестовал на два месяца главу энергохолдинга «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца группы «Ренова» Евгения Ольховика, сообщает «Интерфакс».

Оба проходят по делу «Реновы»: их обвиняют в даче взяток экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру за выгодные тарифы на тепло и электричество, которые поставлялись компанией «Т Плюс».

Основным владельцем «Реновы» является миллиардер Виктор Вексельберг.

По делу также проходит бывший глава «Т Плюс» Михаил Слободин, до 5 сентября 2016 года возглавлявший «Вымпелком». Он находится за рубежом, в России бизнесмен объявлен в розыск.

5 сентября в офисах «Реновы» прошли обыски.