07 сентября 2016, 18:54
Двух топ-менеджеров компаний Вексельберга взяли под арест
Суд в столице Коми Сыктывкаре арестовал на два месяца главу энергохолдинга «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца группы «Ренова» Евгения Ольховика, сообщает «Интерфакс».
Оба проходят по делу «Реновы»: их обвиняют в даче взяток экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру за выгодные тарифы на тепло и электричество, которые поставлялись компанией «Т Плюс».
Основным владельцем «Реновы» является миллиардер Виктор Вексельберг.
По делу также проходит бывший глава «Т Плюс» Михаил Слободин, до 5 сентября 2016 года возглавлявший «Вымпелком». Он находится за рубежом, в России бизнесмен объявлен в розыск.
5 сентября в офисах «Реновы» прошли обыски.
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