ЦИК сообщил об угрозе давления властей на выборы в регионах

Центризбирком России выявил более дюжины регионов, в которых местные власти могут оказать давление на исход голосования. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

«С точки зрения возможного ненадлежащего применения административного ресурса озабоченность продолжают вызывать следующие регионы: Алтайский и Краснодарский края, Самарская, Московская, Нижегородская, Курская, Брянская, Новосибирская области, Карачаево-Черкесия, Якутия, Башкортостан, Марий Эл, Бурятия, некоторые другие», — сообщила Памфилова.

Позже она добавила к этому списку также Карелию, назвав таким образом 14 регионов.

Нарушение Памфилова видит, в частности, в создании предвыборных штабов при муниципальных образованиях.

Глава ЦИК также рассказала о возможном давлении руководителей предприятий и бюджетных организаций на своих сотрудников.

«Хотела бы еще раз предупредить всех руководителей организаций — не надо добиваться какого-то результата с помощью административного ресурса. Каждую проверку по этому поводу будем доводить до конца», — пообещала чиновница.

Глава ЦИК также рассказала, что в ходе регистрации кандидатов в депутаты из их числа были исключены 58 лиц, скрывших судимость, «а также десятки кандидатов, от которых партии сами решили "очиститься", хотя они и не скрывали судимость».

В настоящее время в депутаты по одномандатным округам выдвигаются 12 судимых кандидатов, в федеральные списки партий включены 55 кандидатов с судимостью.

Также Центризбирком зафиксировал нарушения при спонсировании партий: неправомерные пожертвования были получены на 70,5 млн рублей, сообщила Памфилова.

Выборы в Госдуму пройдут в следующее воскресенье 18 сентября.