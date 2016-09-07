Эксперт Михаил Соколов: На места вузов в международных рейтингах влияет методология построения этих рейтингов

Перемещения университетов между позициями в международных рейтингах преимущественно определяются сдвигами в методологии построения этих рейтингов, а не изменениями в университетах, считает профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Соколов.

«Разработчики каждый год что-то меняют. Хотя многие из этих изменений можно трактовать как «усовершенствования», рейтинг становится адекватнее, однако сравнение результатов с прошлогодними становится невозможным.

Конкретно в случае cQS, 50% оценки дает репутационный опрос. Два года назад QS добавил русский к языкам, на которых доступен опросник. Соответственно, в последних опросах участвовали те, кто не отвечал прежде, потому что не справлялись с анкетой. А это довольно много людей на постсоветском пространстве. Скажем, многие соавторы статей в хороших международных журналах, реально участвовавшие в получении результата, сами не владели английским — писали текст их коллеги. Они получали приглашения (QS использовал адреса из данных об авторах статей в журналах, входящих в индексы цитирования), но на вопросы не отвечали. А теперь им пришла анкеты на русском — и это сильно изменило состав опрошенных. По-моему, недавние изменения в положении российских университетов в репутационных рейтингах в основном определяются этим обстоятельством. Правда, надо отметить, что, когда включат следующий прежде непредставленный язык, часть новоприобретенного преимущества потеряется.

Кроме того, изменились процедуры подсчета баллов за статьи. В этом году QS начал присваивать меньший вес цитирования по биологии и больший, скажем, по математике и физике, чтобы отчасти компенсировать тот факт, что биологов вообще больше, чем математиков, и поэтому рейтинг скошен в сторону университетов, сильных в этой области и в медицине. Поскольку физика и математика являются традиционно сильными в России, а к биологии это относится более выборочно, это было в пользу российских вузов. А в социальных науках вообще в этом года неанглоязычным цитированиям стали добавлять вес, сознавая, что они в целом underrepresented так как чаще пользуются национальными языками. И это опять укрепило позиции МГУ и других отечественных вузов.

Вторым фактором, разумеется, было то, что университеты научились играть в рейтинги. Редакции журналов получали деньги на продвижение в Scopus, по заполнению опросников QS проводились инструктажи, за публикации в Scopus платились надбавки, причем иногда преподавателям активно советовали искать нетребовательные журналы, которые возьмут что угодно за деньги, наконец, делались попытки мобилизовать международные связи, чтобы обеспечить нужные результаты. Что-то делалось не только на уровне вуза, но и на уровне министерства. Программа слияний и поглощений, наверное, не задумывалась для повышения рейтингов, но работала в том же направлении. Если в университете А работает 10 математиков, а в университете Б — 100, то, даже если в среднем эти математики одного уровня, гораздо вероятнее, что случайно выбранный ученый из Бразилии знает кого-то сильного, кто работает в Б. Соответственно, больше людей упоминают Б в опросе. Если бы удалось объявить Академию наук одной огромной аспирантурой (graduateschool) — вот она могла бы претендовать на положение в первой двадцатке или тридцатке.

В общем, я бы приписал примерно 66% в изменении положения российских вузов изменениям методологии и 33% — навыкам по игре в рейтинги. 1% — это реальные сдвиги в повышении качества исследования за счет дополнительного финансирования, изменения критериев на рынках труда и международного найма. Это не мало. Качество университета не может измениться быстро, если не произошла катастрофа с соседним университетом. Если в Европе придет к власти Гитлер, тогда другие страны смогут получить поток высококвалифицированным эмигрантов (как случилось с США в 30-х-40-х). Но без помощи Гитлера сделать рывок за 3 года еще никому не удавалось.

В общем, в том, что за счет подобных трансформаций методологии МГУ войдет в top-100 в следующем году, нет ничего невероятного. Вопрос в том, останется ли он там через 10 лет и может ли он подняться выше, в top-20. Тут все сложнее. Чтобы университет оказался там, нужно, чтобы практически каждый ученый в мире знал коллег, которые в нем работают и нужно, чтобы практически каждый, кто в нем работает, публиковали хорошие статьи в ведущих мировых журналах. А это иной масштаб задачи. Пока мы видим частичную компенсацию того, что в прежних рейтингах российские университеты были недооценены. Но этот ресурс скоро будет исчерпан, тем более, что недооценены не только российские университеты, но и многие другие незападные, которые развиваются как минимум не менее динамично», — сказал Соколов.

6 сентября был опубликован международный рейтинг компании QS, в котором собраны лучшие университеты мира за 2015-2016 год. В него вошли 22 российских вуза, многие из которых заметно улучшили свои позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом. В топ-400 вошли 8 из 22 вузов России, а лучшим оказался МГУ им.Ломоносова, он занял 108-е место.