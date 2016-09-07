ЦБ отозвал лицензию у Выборг-банка

Банк России отозвал лицензии у Выборг-банка из Ленинградской области и у махачкалинской небанковской кредитной организации «Транзит», сообщается на сайте ЦБ.

Согласно данным регулятора, Выборг-банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая средства в низкокачественных активах. Исполнив требования по формированию резервов, адекватных принимаемым рискам, «достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений».

Кроме того, сообщает ЦБ, в августе «руководством и собственниками банка проводились схемные операции и сделки, направленные на вывод активов».

Выборг-банк — участник системы страхования вкладов, в банк назначена временная администрация.

ООО НКО «Транзит», исполнив требования ЦБ по формированию резервов под неверно учтенную вексельную задолженность, приблизилось к банкротству. Руководство и собственники НКО, согласно сообщению ЦБ, «не предприняли необходимых мер по нормализации ее деятельности». В кредитную организацию «Транзит» назначена временная администрация.

НКО «Транзит» на 1 сентября занимала 650 место в банковской системе России, Выборг-банк — 349 место.