Овечкин возглавит сборную РФ на Кубке мира по хоккею

Названо имя капитана сборной России по хоккею на Кубке мира 2016 года в Торонто. Им станет нападающий Александр Овечкин, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Роль ассистентов Овечкина будут выполнять форварды Павел Дацюк и Евгений Малкин.

Напомним, что международный турнир сборных по хоккею с шайбой пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

Сборная России после жеребьевки оказалась в группе В вместе с национальными командами Финляндии, Швеции и сборной Северной Америки. Россиянам предстоит провести свой первый матч против сборной Швеции 18 сентября.