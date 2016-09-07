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07 сентября 2016, 00:00
Мемория

Мемория. Изабелла Юрьева

Изабелла Юрьева. Фотооткрытка.
Изабелла Юрьева. Фотооткрытка.

7 сентября 1899 года родилась Изабелла Юрьева, «королева романса».

 

Личное дело

 

 
Изабелла Юрьева

Изабелла Даниловна Юрьева (настоящая фамилия Ливикова, 1899—2000) родилась в Ростове-на-Дону. Ее отец делал театральные шляпы, мать — парики для актеров. Будущая певица была самой младшей в семье, она рассказывала: «Нас, детей, было пятеро: четыре сестры и брат. Большая дружная еврейская семья».

«Сколько себя помню, — вспоминала в другом интервью Юрьева, — всегда, даже еще ребенком, что-то напевала… Ну, а когда исполнилось уже лет пятнадцать или шестнадцать, сосед-скрипач уговорил родителей позволить мне выступить в любительском концерте».

Это произошло в 1917 году в ростовском парке имени Луначарского: «Кружевная тень акаций, первые звезды на небе, и я — в огнях прожекторов — пою: "По старой калужской дороге..." В горло попал комар. Поперхнулась. Но публика была великодушна».

Окрыленная успехом, в 1920 году отправилась в Петроград, где ее сестра Анна училась в консерватории по классу фортепиано.

«Отвела меня Нюся к профессору-вокалисту, тот послушал и говорит: "Учиться не надо — у вас уникальная природная постановка голоса, а тембр — просто великолепный. Попробуйте-ка себя на эстраде…" В восемнадцать я впервые вышла на профессиональную сцену», — отмечала Юрьева. Первое выступление прошло в кинотеатре «Колизей».

По совету профессора обучалась у Алексея Таскина — пианиста и композитора, который когда-то аккомпанировал Федору Шаляпину и блистательной исполнительнице романсов Анастасии Вяльцевой.

В 1922 году Юрьева переехала в Москву, где ей предложили петь на престижной площадке — в театре сада «Эрмитаж». Тогда же певица отправилась на первые гастроли — в родной Ростов.

«Известность обрела быстро, — делилась она воспоминаниями. — Однажды к нам в "Эрмитаж" из Питера приезжает администратор Рафаэль, заключает контракты… Причем условия для начинающей "звезды" просто потрясающие: за три песенки в вечер — тридцать пять рублей! Перебираюсь на невские берега, но там в "звезду", открытую Рафаэлем, да еще такую дорогую ("у нас в Мариинке солистка оперы за вечер получает пятнадцать рублей, а этой — тридцать пять?!"), оказывается, никто не верит. Тогда неутомимый Рафаэль устраивает… большой эстрадный концерт, включает в программу и меня, пригласив на представление директоров всех кинотеатров (ведь в кинотеатре перед сеансом обязательно был концерт). <…> После концерта кинодиректора даже поспорили, кто меня берет. Но один всех обхитрил. Пришел за кулисы: "Помимо того, что вы прекрасная певица, вы еще и очень красивы. Позвольте представиться — Иосиф Аркадьевич Аркадьев". Этот комплимент он мне повторял все сорок шесть безоблачных лет… Да, вскоре мы поженились. Сначала я пела перед сеансами в его кинотеатре "Яре", на 7-й линии Васильевского острова, а потом мы уехали в свадебное путешествие в Париж. На целый год».

Иосиф Аркадьев (настоящее имя Иосиф Аркадьевич Эпштейн) стал не только мужем, но и администратором певицы, а также автором слов к ее хитам «Ласково взгляни», «Если помнишь, если любишь», «Весенняя песенка», «Первый бал» и другим. Он умер в 1971 году.

В 1937 году — через 15 лет после начала эстрадной карьеры — Юрьева записала на пластинку свою первую песню «Ты помнишь наши встречи», которая спустя три года стала шлягером в исполнении Клавдии Шульженко.

К началу 1940-х годов началась борьба с «легким жанром», Юрьеву начали травить в печати. Впрочем, на ее концертах это не отразилось.

В войну работала в составе фронтовой концертной бригады, много выступала в госпиталях и на призывных пунктах, на Калининском и Карельском фронтах, в осажденном Ленинграде, в отбитом у фашистов Сталинграде. После войны объездила с гастролями всю страну. Исполняла, как и прежде, старинные романсы и современные лирические песни.

С 1946 года в стране началась новая волна борьбы с «цыганщиной» и «легким жанром». «Королева романса» Юрьева продержалась до 1959 года, когда была вынуждена распустить свой ансамбль. Несколько лет она еще участвовала в сборных концертах, в 1965 году дала свой последний концерт в Ленинградском театре эстрады. Рассказывала: «Я хотела остаться в памяти современников молодой, красивой и… желанной. Надо, согласитесь, иметь большое мужество и силу воли, чтобы вовремя уйти. О сделанном я никогда потом не сожалела».

В 1970-х интерес к романсу появился вновь. О Юрьевой стали писать, ее начали приглашать на интервью. В 1980 году об исполнительнице был снят телефильм «Я возвращаю Ваш портрет».

В 1992 году Юрьева была удостоена звания народной артистки России, а в год своего столетия получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Изабелла Юрьева скончалась 20 января 2000 года в своей квартире в Москве в возрасте 100 лет.

 

Чем знаменита

Одна из самых известных исполнительниц романсов в стране, обладательница уникального низкого и глубокого голоса и народной манеры исполнения. Пользовалась огромной популярностью у поклонников, называвших ее «белой цыганкой».

Театровед Алла Цыбульская, близко знавшая певицу, рассказывала: «Любовь и женское достоинство стали главной темой ее творчества. В старинных и цыганских романсах, исполняемых ею, <…> в романсах XX века, в произведениях советских композиторов и в лирических песнях перед слушателем возникал образ любящей, страдающей и прекрасной женщины».

 

О чем надо знать

1926 год Юрьева с мужем провели в Париже, где у Иосифа Аркадьева жили родственники. Певице тогда предлагали выступать в знаменитой «Олимпии» и сняться в главной роли в фильме, но она отказалась. В то время Юрьева готовилась стать матерью. Ребенка она родила в такси, не успев доехать до роддома. Вскоре после этого семья вернулась на родину, где Юрьева вновь начала выступать. Чуть подросшего сына Володю родители отправили к родне в Ленинград. Вскоре оттуда сообщили, что мальчик умер, прожив всего год и два месяца — у ребенка оказался врожденный порок сердца. Аркадьев поехал на похороны, а жене запретил.

«Я осталась в Москве со своим горем. А через два дня вынуждена была выступать на сцене дорогущего мюзик-холла на площади Маяковского. Мне было сказано: публика ничего не должна знать, она пришла веселиться… И я пела, держась за стул. А в ложе над сценой плакала опереточная прима Клавдия Новикова, моя приятельница. Она все знала», — вспоминала Изабелла Юрьева.

Больше детей у нее не было.

 

Прямая речь:

О «белой цыганке» и фонограммах (интервью Юри Рюнтю, цитата по Stihi.ru): «Ну, конечно, "белая цыганка": выхожу на сцену — вся такая беленькая, маленькая, а голос вдруг — низкий, грудной. Причем всякий раз старалась оградить романс от даже крохотного намека на пошлость. Например, самой первой стала петь "Очи черные". Чтобы начальство не придиралось к "теме пьянства" ("Скатерть белая залита вином"), [муж и администратор] Иосиф Аркадьевич придумал новые слова: "Счастья нет без вас, все отдать бы рад за один лишь ваш, за волшебный взгляд" — и все равно записать на пластинку не позволили… Ох, сколько мук принесли эти записи! Бывало, только споешь первый куплет — "Стоп! Цыганскую ноту убрать!". И снова… И снова… В концертах над моей душой никто не стоял, а тут… Поэтому не люблю свои пластинки. Да и технически записывалось все отвратительно».

Об отсутствии официального признания в СССР (там же): «Да потому, что у меня был "подозрительный" репертуар. Потому, что я пела "мещанские" романсы, да еще "цыганщину"… Причем моему начальству было безразлично, что старинные романсы — это высокое искусство, что я вкладывала в них все сердце. Пела душой и, если хорошо получалось, сама плакала… Какой бы романс ни исполняла — "Когда по целым дням" или "Я знаю, ты любишь другую", "Письма" или "Жалобно стонет ветер осенний", — всегда стремилась уйти от шаблона, от банальности, от "моды"… Ну, а в цыганских романсах еще непременно старалась бережно донести народные интонации».

О юных поклонниках (цитата по Persona.rin.ru): «В двадцатые годы выступала я как-то на открытой сцене сада "Эрмитаж". Закончился мой концерт поздно вечером. Идем мы с мужем по темной, слабо освещенной улице и слышим за нами чьи-то шаги. Я испугалась, муж мне говорит: "Заинька, не бойся, я с тобой". Поравнялась с нами ватага беспризорников, подходит вожак и говорит: "Дяденька, вы нас не бойтесь, мы твою тетеньку не тронем. Уж больно хорошо она поет, так за душу берет. Мы вас даже до самого дома проводим". Вот какие у меня почитатели».

Театровед Алла Цыбульская о военных выступлениях Юрьевой (там же): «Перед каждым концертом она отчаянно волновалась. Но в тот памятный день в послевоенном Сталинграде волнение достигло крайних пределов. С утра зарядил дождь. Его пелена скрыла очертания встающего из руин города. К вечеру по улицам можно было уже не идти, а плыть. "Кто же в такую погоду пойдет на концерт?" — грустила певица. В назначенное время пришел автобус. Она и музыканты взгромоздились с ногами на сиденья: вода заливала пол. И вдруг она увидела, что по затопленной улице, держа обувь в руках, босиком, подняв подолы платьев, подвернув брюки, идут бесконечной толпой те, кого дождь не остановил, — ее слушатели, ее почитатели. И она расцвела от счастья. Это была пора ее молодости, ее успеха, ее признания народом».

 

7 фактов об Изабелле Юрьевой

  • Долгое время певица утверждала, что родилась в 1902 году. Лишь в 1990-х она призналась, что убавила себе три года, когда в стране вводилась паспортная система (1932).
  • Когда-то в молодости ее остановила на улице цыганка и заявила: «Сама цыганкой станешь. Монисто золотое, бриллиантовые кольца наденешь, королевой назовут, на трон посадят. Жених по жизни на руках понесет».
  • С детства была сильно близорукой. После операции у Святослава Федорова воскликнула: «О, я и не знала, что в мире столько красок!».
  • Не знала нотной грамоты, при этом имела абсолютный слух и прекрасную музыкальную память.
  • Рассказывала, что пока муж был жив, она «не знала, что такое сходить за хлебом». «По утрам под подушкой я неизменно находила любимую шоколадку "Золотой ярлык", а рядом с подушкой — свежие цветы… И так все сорок шесть лет, которые мы прожили вместе», — утверждала Юрьева.
  • Выступила на 106 концертах в блокадном Ленинграде. Пела без микрофона, на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях.
  • Рассказывала, что на одном из прифронтовых выступлений во время паузы услышала со зрительских рядов: «Переверните, переверните!». Кто-то спросил: «Что или кого перевернуть? Юрьеву?». Выяснилось, что один боец, убежденный, что слушает пластинку, просил перевернуть ее на другую сторону, где была его любимая песня «Саша». Он-то думал, что красивая блондинка на сцене просто изображает пение.

 

Материалы об Изабелле Юрьевой:

Биография на сайте Persona.rin.ru

Биография на сайте «В мире музыки»

Интервью с певицей на сайте Stihi.ru

Справка сайта Peoples.ru

Статья о певице в Википедии

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