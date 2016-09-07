Захарова заверила в готовности России к диалогу со странами ЕС

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что РФ готова к диалогу со странами Европейского союза «в двустороннем и многостороннем форматах», передает РИА Новости.

По словам Захаровой, Россия не блокировала ни одного переговорного механизма и открыта к диалогами со странами-участницами ЕС. Представитель МИД РФ также отметила, что Москва располагает диалоговыми механизмами для разговора «со всеми странами, объединениями, блоками — даже с теми, с которыми мы находимся не на лучшем уровне отношений».

Также Захарова прокомментировала заявление американских спецслужб о возможной попытке России сорвать президентские выборы в США, поддержанное кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. По словам официального представителя МИД РФ, эти заявления являются «показателем абсолютного бессилия, беспомощности и тупика новых идей», передает «Россия 24».

Делая подобного рода антироссийские заявления, Клинтон тем самым пытается привлечь внимание электората, считает Мария Захарова, — но зря, поскольку кандидатам в президенты США не стоит «доставать эти измусоленные, помятые и сильно крапленые карты, на которых написано в кавычках "русские хакеры"».

Представитель МИД РФ напомнила, что американцы ранее связывали Россию к масштабным геополитическим событиям — таким, как выход Великобритании из Евросоюза. По ее мнению, обвинения в атаках российских хакеров — подобная же история, не имеющая под собой оснований.