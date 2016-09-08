Израильские СМИ назвали главу Палестины агентом КГБ

Первый телеканал Израиля обвинил президента Палестины Махмуда Аббаса в службе КГБ. По версии телеканала, глава Палестины работал с советскими агентами в 1980-х годах.

В подтверждение своих слов СМИ ссылаются на вывезенные из России сотрудником архивного отдела спецслужбы Василием Митрохиным данные.

Возможно, президент России Владимир Путин и его палестинский коллега могут иметь гораздо больше общего, чем интерес ближневосточных мирных переговоров, пишет The New York Times.

«Цель сообщения о связях Аббаса с советскими спецслужбами – сорвать российскую инициативу по возобновлению мирного процесса», – сообщает «NEWSru Израиль» со ссылкой члена руководства ПНА.