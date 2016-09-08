Премьер-министр Армении Абраамян подал в отставку

Премьер-министр Армении Овик Абраамян заявил о решении подать в отставку, сообщает агентство Sputnik.

«Я решил подать в отставку и предоставить президенту возможность сформировать новое правительство», — заявил Абраамян на заседании правительства в четверг.

Свое решение он объяснил необходимостью применения новых подходов в деле управления государством. При этом Абраамян заявил, что с момента его назначения на пост главы кабмина в апреле 2014 года он приложил максимум усилий для решения поставленных перед ним задач. Выразив благодарность всем членам кабмина, Абраамян добавил, что продолжит работать с министрами нового правительства, поскольку собирается остаться в активной политике.

Ранее в армянских СМИ появилась информация, что президент страны Серж Саргсян намерен сформировать правительство национального согласия, главой которого предложит стать бывшему мэру Еревана, ныне заместителю генерального директора по вопросам стратегии и развития дочерней компании «Газпрома» — «Межрегионгаза» Карену Карапетяну.