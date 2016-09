МПК отозвал у белоруса аккредитацию за вынос российского флага

Пресс-атташе Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенси сообщил на своей странице в Twitter, что аккредитация члена белорусской сборной Андрея Фомочкина отозвана.

«МПК отозвал аккредитацию у члена делегации сборной Белоруссии, который нёс флаг России», —написал Крейг Спенси.

The IPC has cancelled the accreditation of the individual who carried the Russian flag as part of the Belarus delegation in the OC #Rio2016