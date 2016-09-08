МПК отозвал у белоруса аккредитацию за вынос российского флага

Пресс-атташе Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенси сообщил на своей странице в Twitter, что аккредитация члена белорусской сборной Андрея Фомочкина отозвана.

«МПК отозвал аккредитацию у члена делегации сборной Белоруссии, который нёс флаг России», —написал Крейг Спенси.

The IPC has cancelled the accreditation of the individual who carried the Russian flag as part of the Belarus delegation in the OC #Rio2016 — Craig Spence (@craigspence) 8 сентября 2016 г.

Дальнейшая судьба Фомочкина и всей сборной будет решена сегодня, а вердикт оглашен на специальной пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Этим утром члены комитета встретятся, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении белорусского атлета и белорусской делегации. Знаете, мне не хотелось бы заниматься домыслами о том, какие последствия могут быть. Мы встречаемся этим утром и, возможно, объявим наше решение на дневном пресс-брифинге», — сказал Спенс.

Напомним, Андрей Фомочкин вышел на открытие бразильской Паралимпиады с российским флагом. Он успел пройти с ним четверть круга прежде чем флаг был изъят.

Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), 13-кратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Рима Баталова предложила наградить его Орденом дружбы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал демарш Фомочкина государственной позицией.

«Вы знаете, это безусловно, это поступок достоин восхищения. Безусловно, мы высоко ценим такое проявление солидарности с нашими паралимпийцами, которые незаслуженно и несправедливо были лишены возможности выступать», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.