Россия и Египет согласовали план аудита каирского аэропорта

Российские эксперты в сфере авиационной безопасности и представители египетских властей — в частности, глава министерства гражданской авиации страны Шериф Фатхи — встретились в Каире для обсуждения плана аудита городского аэропорта, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение египетского ведомства.

Российская делегация прибыла в Каир 7 сентября и пробудет там до 10 сентября. Темой обсуждения являлась предстоящая проверка каирского международного аэропорта на предмет выполнения египетской стороной предъявленных Россией требований по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

Эти требования связаны с терактом, в результате которого лайнер А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, взорвался над Синайским полуостровом. Предполагается, что после соблюдения всех предписаний российская сторона разрешит возобновление чартерных рейсов между двумя государствами.

Ранее СМИ сообщали, что российско-египетское авиасообщение может возобновиться уже в октябре 2016 года.