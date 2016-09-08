Симферопольский аэропорт отложил около 20 авиарейсов из-за военных учений

Аэропорт Симферополя задержал почти 20 авиарейсов в связи с проведением военных учений «Кавказ-2016», передает «Интерфакс» заявление пресс-службы аэропорта.

В сообщении уточняется, что воздушное пространство над Симферополем планируется закрыть с 08:30 до 12:30 8 сентября. «В данный временной промежуток прием и отправление рейсов осуществляться не будет», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

В частности, будет задержан вылет 18 авиарейсов, направляющихся в Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Сургут, Мурманск, Нижневартовск, Волгоград и Минеральные воды. Кроме того, задерживается прибытие 17 авиарейсов.