В рамках форума «Армия-2016» концерн «Калашников» представил новые автоматы АК-12 и АК-15. Их конструкция была доработана по результатам госиспытаний, сообщается на сайте концерна.

В настоящее время проводится их опытно-войсковая эксплуатация в подразделениях Минобороны России.

«Образцы представленных на выставке автоматов отличаются от предыдущих версий как по конструкции ряда важных узлов, так и по внешнему виду. Конструкция автоматов была пересмотрена для устранения ряда выявленных в ходе испытаний недостатков и удовлетворения рекомендаций заказчика. В результате доработок существенно повышена технологичность изготовления», — сообщает пресс-служба «Калашникова».

Также известно, что в целях повышения кучности стрельбы во всех режимах «существенно изменены» газоотводный узел, газовая труба, ствольная коробка и ствол.

Кроме того, концерн на форуме «Армия-216» впервые продемонстрировал боевые возможности автоматизированного комплекса «Соратник». Он обладает защищенными средствами и системами связи, и техническим зрением. Способен работать в пассивном режиме до 10 суток и обнаруживать цели на расстоянии до 2500 метров.