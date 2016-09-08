Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
8 сентября 2016, четверг, 01:57
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
08 сентября 2016, 00:18
Мемория

Мемория. Дмитрий Анучин

Дмитрий Анучин
Дмитрий Анучин
Фото: www.landscape.edu.ru

8 сентября 1843 года родился географ и этнограф Дмитрий Анучин

 

Личное дело

Дмитрий Николаевич Анучин (1843 – 1923) родился в Петербурге. Его отец, Николай Васильевич Анучин, происходил из духовного сословия Нолинского уезда Вятской губернии, участвуя в войне 1812 года, получил офицерский чин и потомственное дворянство. Дмитрий был шестым и самым младшим ребенком в семье, на момент его рождения в живых оставались только два старших брата. В 1854 – 1860 годах Дмитрий Анучин учился в Четвертой петербургской гимназии. За время обучения умерли его родители и один из братьев. В 1860 году поступил на историко-филологический факультет университета. В 1861 году заболел и по совету врачей отправился на лечение за границу. Два года прожил в Германии и Италии.

После возвращения в Россию поселился в Москве, где к тому времени жил его брат Михаил, ставший врачом. Поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Специализировался в области зоологии. Под влиянием профессора Анатолия Богданова, который был одним из основателей антропологии в России, заинтересовался этой наукой. В 1867 году Дмитрий Анучин успешно окончил Московский университет со званием кандидата, но при кафедре для подготовки к профессорскому званию оставлен не был. Предполагают, что это было связано с его женитьбой. Преподавал географию и естествознание в московских гимназиях и женском училище ордена святой Екатерины.

В 1871 году Дмитрий Анучин стал ученым секретарем Общества акклиматизации животных и растений. На этой должности он наладил поставку редких животных для Московского зоопарка из Африки, Океании и Средний Азии, следил за их акклиматизацией и содержанием в неволе. В 1873 году опубликовал большую статью «Очерки африканской фауны» по материалам собственных наблюдений, а также еще несколько работ по зоогеографии. Подготовил крупные работы: «Антропоморфные обезьяны и низшие типы человечества», посвященную проблеме происхождения человека; «Материалы для антропологии Восточной Азии. I. Племя айнов», которая стала первым комплексным исследованием айнов, объединявшим наряду с антропологическим материалом этнографические, исторические и лингвистические данные. Стал членом Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.

В 1876 году Анатолий Богданов добился от министерства просвещения разрешения открыть в университете кафедру антропологии. Возглавить кафедру он предложил Дмитрию Анучину. Для приготовления к профессорскому званию Анучин был командирован в Европу сроком на два с половиной года. Он слушал курсы в университетах Парижа и Берлина, изучал антропологические коллекции в музеях Германии, Великобритании, Бельгии. Во Франции Анучин работал в лаборатории Поля Брока и участвовал в раскопках в пещерах на юге страны. На парижской Всемирной выставке 1878 года он организовал русскую часть антропологического отдела.

После возвращения в университет Дмитрий Анучин защитил диссертацию «О некоторых аномалиях человеческого черепа и преимущественно об их распространении по расам» и сдал магистерский экзамен. В 1880 году он приступил к чтению первого в истории Московского университета курса по антропологии. В следующем году был утвержден в звании приват-доцента. Однако уже в 1884 году кафедра антропологии была закрыта, так как она не была предусмотрена новым университетским уставом. Но благодаря Анучину антропология сохранилась в университете как преподаваемая дисциплина. А сам он стал экстраординарным профессором на кафедре географии и этнографии историко-филологического факультета. В 1889 году кафедра была переведена на естественное отделение физико-математического факультета.

В 1891 году Анучин был утвержден в звании ординарного профессора. Он читал курсы общего землеведения, исторической географии, географии России, физической географии. Весной 1888 года Дмитрий Анучин впервые в отечественных университетах начал читать систематический курс этнографии России, а через полгода – также курс общей этнологии. После перемещения кафедры на физико-математический факультет Анучин прочитал курс географии Азии - первый страноведческий курс по зарубежным странам.

В сентябре 1889 года совет Московского университета присвоил Анучину степень доктора географии honoris causa за совокупность научных трудов по антропологии, этнографии и географии. В следующем году Анучин был избран президентом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. По его инициативе было открыто географическое отделение общества. В 1892 году он руководил проведением в Историческом музее первой Географической выставки, экспонаты которой стали основой Географического музея Московского университета. В 1896 году Анучин был избран ординарным академиком, но так как он не мог по существовавшему тогда правилу переехать на постоянное место жительство в Санкт-Петербург, то по собственному прошению в 1898 году оставил должность академика с одновременным избранием его почетным членом Академии.

В 1919 году возглавляемая Дмитрием Анучиным кафедра была разделена на кафедры географии и антропологии. Он передал руководство географической кафедрой своему ученику Александру Круберу, а сам возглавил кафедру антропологии, как и собирался сделать еще в 1880-х годах.

Умер Дмитрий Анучин 4 июня 1923 года.

 

Чем знаменит

Дмитрий Анучин внес значительный вклад сразу в несколько областей науки: этнографию, физическую географию, историю первобытного общества, антропогенез, физическую антропологию, археологию. Он стал основателем отечественной лимнологии – раздела географии, посвященного изучению озер («Верхневолжские озера и верховья Западной Двины», «Новейшее изучение озер в Европе», «Воды суши»). В антропологии он занимался широким спектром проблем от чисто физической антропологии до изучения культур современных и древних народов, верований, обрядов, народного искусства, в том числе и по археологическим данным («О некоторых формах древнейших русских мечей», «К древнейшей истории домашних животных в России», «К истории ознакомления с Сибирью до Ермака», «Сани, ладья и кони, как принадлежность похоронного обряда. Археолого-этнографический этюд», «К истории искусства и верований у Приуральской чуди. Чудские изображения летящих птиц и мифических крылатых существ», «О культуре Костромских курганов и особенно о находимых в них украшениях и религиозных символах», «Доисторическая Москва», «К вопросу о древнейших людях», «Открытие огня и способы его добывания», «Происхождение человека»).

Учениками Дмитрия Анучина были как известные географы (Лев Берг, Александр Борзов, Иван Щукин, Сергей Григорьев, Митрофан Боднарский, Александр Крубер, Борис Добрынин), так и этнографы и антропологи (Виктор Бунак, Борис Вишневский, Борис Жуков, Алексей Ивановский, Борис Куфтин, Василий Налимов).

 

О чем надо знать

В 1889 году Дмитрий Анучин опубликовал работу «О географическом распределении роста мужского населения России», сделанную на материале данных о росте мужчин, призванных на воинскую службу в 1874 – 1883 годах. Он рассмотрел распределение роста по губерниям и уездам, установил центры высокорослости и низкорослости на европейской территории России. Анучин предложил историко-этнографическое объяснение географического распределения роста: в размещении в различные эпохи на территории Восточной Европы финнов и славян, расселении славянских племен и путях их колонизации, обусловивших различия в расовом составе отдельных районов. Это комплексное исследование оказало большое влияние на дальнейшее развитие отечественной и зарубежной антропологии.

 

Прямая речь

Как зоолог, изучающий тех или других животных, особенно высших, не ограничивается только исследованием их физической организации, но старается также составить себе понятие об их образе жизни, инстинктах, проявлениях умственных способностей; то тем более явления этой категории должны интересовать нас при изучении человека, психическая природа которого представляет такое высокое развитие. Если различные формы голосовых звуков являются характерными признаками для многих видов птиц; если социальные инстинкты муравьев составляют одну из типичнейших особенностей этих насекомых; если различные типы построек пчел и ос служат одним из важных критериев для различения их видов, то очевидно, что при изучения человеческих разновидностей, данные лингвистики, сравнительной психологии и этнографии должны иметь еще гораздо большее значение. Различия в строении языков часто резче разграничивают между собою племена, чем их физические признаки; формы первобытных религий и культур могут быть более характеристичными, чем контур черепа или цвет кожи. Правда, мы имеем доказательства, что народы нередко меняют с течением времени свой язык и заимствует один от другого культуру и религию, и что признаки физические вообще, устойчивее психических; но, с другой стороны, мы знаем также, что и физические признаки могут подвергаться, с течением времени, изменению, и что распределение форм примитивного быта и культуры, может иногда в очевидном соответствии с степенью физической организации племен и с особенностями населяемых ими территорий. Во всяком случае, наше знание о человеческих разновидностях было бы далеко неполным, если бы мы не приняли во внимание, столь характерных, для некоторых из них явлений жизни психической и социальной. Притом, как было уже замечено выше, анализ этих явлений, в особенности, как они представляются нам у народов нецивилизованных, может разъяснить нам до некоторой степени процесс их первоначального развития; а следовательно, и способствовать пониманию человеческой природы вообще.

Из статьи Д. Н. Анучина «Задачи современной антропологии и ее отношение к другим наукам»

 

9 фактов о Дмитрии Анучине

  • Выпускная работа Дмитрия Анучина в университете была посвящена сравнительному исследованию европейских зубров и американских бизонов.
  • В 1915 году Анучин выступил организатором I Всероссийского съезда преподавателей географии.
  • Для составления карты глубин озера Селигер (в работе Анучина об озерах верхне-волжского бассейна) было сделано свыше восьми тысяч измерений.
  • В 1887 году Анучин опубликовал исследование «О древних искусственно-деформированных черепах, найденных в пределах России», ставшее первой работой об искусственной деформации черепа в отечественной науке.
  • Также среди работ Дмитрия Анучина есть очерк «А.С.Пушкин. Антропологический эскиз» (1899), где рассматриваются данные об африканском происхождении Пушкина.
  • Дмитрий Анучин, помимо научных исследований и преподавания, много работал в прессе, выступая не только автором статей статьи, но и в качестве редактора. С 1887 года он был редактором газеты «Русские ведомости», также входил в состав редколлегии газеты «Русский курьер». Из научных изданий Анучин редактировал журналы «Землеведение», «Этнографическое обозрение» и «Русский антропологический журнал».
  • Анучин состоял в переписке с Антоном Чеховым и Дмитрием Маминым-Сибиряком, дружба связывала его со Львом Толстым.
  • Именем Дмитрия Анучина названы ледник на севере острова Новая Земля, гора на Северном Урале, остров и пролив в Малой Курильской гряде.
  • Всего Дмитрий Анучин опубликовал более 500 научных работ.

 

Материалы о Дмитрии Анучине

Сочинения в библиотеке Максима Мошкова

Биографический очерк

Дмитрий Анучин на сайте «Летопись Московского университета»

Статья о Дмитрии Анучине в русской Википедии

Статья о Дмитрии Анучине в Русском биографическом словаре

Статья о Дмитрии Анучине в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО обосновал появление батальонов в Прибалтике и Польше
Международный аэропорт Каира
Россия и Египет согласовали план аудита каирского аэропорта
Учения Черноморского флота в Крыму
Украинские пограничники обвинили Россию в «опасных маневрах»
iPhone 7
СМИ узнали дату начала продажи нового iPhone
Барак Обама и Дмитрий Медведев
Медведев пообщался с Обамой на Восточно-Азиатском саммите
Архив новостей

Самое читаемое

Здание московской школы №57 в Малом Знаменском переулке
Привычка учиться
Павел Астахов
В Кремле удивились пребыванию Астахова на посту
Строительство «Турецкого потока»
«Турецкий поток» пройдет мимо Болгарии
Директор "Левада-Центра" Лев Гудков
«Происходит медленное удушение независимой науки»
Д. Медведев на встрече со студентами Бурятского университета.
Медведева в Бурятии встретили плакатами с его крылатыми фразами
00:47 Симферопольский аэропорт отложил около 20 авиарейсов из-за военных учений
00:16 Столтенберг обосновал появление батальонов НАТО в Прибалтике и Польше
00:04 Россия и Египет согласовали план аудита каирского аэропорта
07.09 23:55 «Полит.ру» проводит опрос о новом айфоне
07.09 23:52 Сайт «Левада центра» восстановился после очередного сбоя

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Дмитрий Анучин
Дмитрий Анучин
8 сентября 1843 года родился географ и этнограф Дмитрий Анучин
07.09 23:11 Украинские пограничники обвинили Россию в «опасных маневрах»
07.09 22:42 СМИ сообщили о скорой смене главы Рособоронэкспорта
07.09 22:11 Госдеп отказался анонсировать встречу Лаврова и Керри
07.09 21:47 СМИ узнали дату начала продажи нового iPhone
07.09 21:33 Медведев пообщался с Обамой на Восточно-Азиатском саммите
07.09 21:04 Журналист «Новой газеты» нашла в книге Маркина свою статью
07.09 21:04 Apple Watch включатся в охоту за покемонами
07.09 20:48 Глава «Левада-центра» счел невозможным отказаться от зарубежных контрактов
07.09 20:44 Пентагон обвинил Россию в посягательстве на светлое будущее
07.09 20:21 Apple представила iPhone 7
07.09 20:13 Грозовский доставлен в Москву
07.09 20:09 Лавров выразил Керри возмущение новыми санкциями США
07.09 19:38 Кубанский пограничник погиб в Азовском море
07.09 19:33 На рэпера Птаху завели дело о возбуждении ненависти
07.09 19:18 Сайт «Левада-центра» отключили
07.09 19:04 Минобрнауки предложило усложнить процедуру лишения ученых степеней
07.09 18:54 Двух топ-менеджеров компаний Вексельберга взяли под арест
07.09 18:49 Адвокат Гайзера опроверг его показания по делу «Реновы»
07.09 18:44 Ваенга извинилась перед пользователями соцсетей за езду своего водителя
07.09 18:28 Шамсуаров не признал вину за гонку на «Гелендвагене»
07.09 18:20 РПЦ не усмотрело повода для лишения Грозовского сана священника
07.09 18:12 Эстония и Польша предложили ввести «военный шенген»
07.09 18:06 Росприроднадзор взялся за проверку загрязнения реки в Норильске
07.09 17:57 Источники сообщили о начале дела «Реновы» из-за показаний Гайзера
07.09 17:54 Президент разрешил Росгвардии пользоваться автомобилями с «мигалками»
07.09 17:41 СМИ назвали десяток потенциальных военных конфликтов вследствие поражения ИГ
07.09 17:38 Хоккеист Бутурлин задержан во Внуково по подозрению в краже
07.09 17:37 Анкара дала «Газпрому» добро на строительство «Турецкого потока»
07.09 17:18 Возникли слухи о новой волне предвыборных ротаций
07.09 17:13 РПЦ выдвинула условие заступничества за блогера Соколовского
07.09 17:13 Эксперт Георгий Чижов: Ухода Порошенко из политики ждать пока не стоит
07.09 17:01 Правительство ввело мораторий на предоставление земли на арктическом шельфе
07.09 16:51 Сборная России по хоккею выбрала англоязычный девиз
07.09 16:44 Онищенко посоветовал запретить вейпы
07.09 16:32 Избившего врача в подмосковной больнице обвинили в попытке убийства
07.09 16:19 На Экономическом факультете МГУ обсудят, верить ли информации на финансовом рынке
07.09 16:18 Экс-губернатору Коми ужесточили обвинение
07.09 16:11 Экс-директор «Вымпелкома» написал прощальное письмо сотрудникам
07.09 15:52 Лидер «Коррозии металла» арестован в Черногории за поджог дома
07.09 15:43 Маркин сравнил убийства Политковской и Кеннеди
07.09 15:32 Днепр отказался от побратимства с городами РФ
07.09 15:22 Израиль передал России священника Грозовского спустя 2,5 года
07.09 15:08 К удивлению ученых анкилозавры ели рыбу
07.09 15:06 В Кремле опровергли встречу Путина с Вексельбергом накануне обысков в «Ренове»
07.09 15:01 Река в Норильске покраснела из-за выбросов
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.