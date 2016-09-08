Мемория. Дмитрий Анучин

8 сентября 1843 года родился географ и этнограф Дмитрий Анучин

Личное дело

Дмитрий Николаевич Анучин (1843 – 1923) родился в Петербурге. Его отец, Николай Васильевич Анучин, происходил из духовного сословия Нолинского уезда Вятской губернии, участвуя в войне 1812 года, получил офицерский чин и потомственное дворянство. Дмитрий был шестым и самым младшим ребенком в семье, на момент его рождения в живых оставались только два старших брата. В 1854 – 1860 годах Дмитрий Анучин учился в Четвертой петербургской гимназии. За время обучения умерли его родители и один из братьев. В 1860 году поступил на историко-филологический факультет университета. В 1861 году заболел и по совету врачей отправился на лечение за границу. Два года прожил в Германии и Италии.

После возвращения в Россию поселился в Москве, где к тому времени жил его брат Михаил, ставший врачом. Поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Специализировался в области зоологии. Под влиянием профессора Анатолия Богданова, который был одним из основателей антропологии в России, заинтересовался этой наукой. В 1867 году Дмитрий Анучин успешно окончил Московский университет со званием кандидата, но при кафедре для подготовки к профессорскому званию оставлен не был. Предполагают, что это было связано с его женитьбой. Преподавал географию и естествознание в московских гимназиях и женском училище ордена святой Екатерины.

В 1871 году Дмитрий Анучин стал ученым секретарем Общества акклиматизации животных и растений. На этой должности он наладил поставку редких животных для Московского зоопарка из Африки, Океании и Средний Азии, следил за их акклиматизацией и содержанием в неволе. В 1873 году опубликовал большую статью «Очерки африканской фауны» по материалам собственных наблюдений, а также еще несколько работ по зоогеографии. Подготовил крупные работы: «Антропоморфные обезьяны и низшие типы человечества», посвященную проблеме происхождения человека; «Материалы для антропологии Восточной Азии. I. Племя айнов», которая стала первым комплексным исследованием айнов, объединявшим наряду с антропологическим материалом этнографические, исторические и лингвистические данные. Стал членом Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.

В 1876 году Анатолий Богданов добился от министерства просвещения разрешения открыть в университете кафедру антропологии. Возглавить кафедру он предложил Дмитрию Анучину. Для приготовления к профессорскому званию Анучин был командирован в Европу сроком на два с половиной года. Он слушал курсы в университетах Парижа и Берлина, изучал антропологические коллекции в музеях Германии, Великобритании, Бельгии. Во Франции Анучин работал в лаборатории Поля Брока и участвовал в раскопках в пещерах на юге страны. На парижской Всемирной выставке 1878 года он организовал русскую часть антропологического отдела.

После возвращения в университет Дмитрий Анучин защитил диссертацию «О некоторых аномалиях человеческого черепа и преимущественно об их распространении по расам» и сдал магистерский экзамен. В 1880 году он приступил к чтению первого в истории Московского университета курса по антропологии. В следующем году был утвержден в звании приват-доцента. Однако уже в 1884 году кафедра антропологии была закрыта, так как она не была предусмотрена новым университетским уставом. Но благодаря Анучину антропология сохранилась в университете как преподаваемая дисциплина. А сам он стал экстраординарным профессором на кафедре географии и этнографии историко-филологического факультета. В 1889 году кафедра была переведена на естественное отделение физико-математического факультета.

В 1891 году Анучин был утвержден в звании ординарного профессора. Он читал курсы общего землеведения, исторической географии, географии России, физической географии. Весной 1888 года Дмитрий Анучин впервые в отечественных университетах начал читать систематический курс этнографии России, а через полгода – также курс общей этнологии. После перемещения кафедры на физико-математический факультет Анучин прочитал курс географии Азии - первый страноведческий курс по зарубежным странам.

В сентябре 1889 года совет Московского университета присвоил Анучину степень доктора географии honoris causa за совокупность научных трудов по антропологии, этнографии и географии. В следующем году Анучин был избран президентом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. По его инициативе было открыто географическое отделение общества. В 1892 году он руководил проведением в Историческом музее первой Географической выставки, экспонаты которой стали основой Географического музея Московского университета. В 1896 году Анучин был избран ординарным академиком, но так как он не мог по существовавшему тогда правилу переехать на постоянное место жительство в Санкт-Петербург, то по собственному прошению в 1898 году оставил должность академика с одновременным избранием его почетным членом Академии.

В 1919 году возглавляемая Дмитрием Анучиным кафедра была разделена на кафедры географии и антропологии. Он передал руководство географической кафедрой своему ученику Александру Круберу, а сам возглавил кафедру антропологии, как и собирался сделать еще в 1880-х годах.

Умер Дмитрий Анучин 4 июня 1923 года.

Чем знаменит

Дмитрий Анучин внес значительный вклад сразу в несколько областей науки: этнографию, физическую географию, историю первобытного общества, антропогенез, физическую антропологию, археологию. Он стал основателем отечественной лимнологии – раздела географии, посвященного изучению озер («Верхневолжские озера и верховья Западной Двины», «Новейшее изучение озер в Европе», «Воды суши»). В антропологии он занимался широким спектром проблем от чисто физической антропологии до изучения культур современных и древних народов, верований, обрядов, народного искусства, в том числе и по археологическим данным («О некоторых формах древнейших русских мечей», «К древнейшей истории домашних животных в России», «К истории ознакомления с Сибирью до Ермака», «Сани, ладья и кони, как принадлежность похоронного обряда. Археолого-этнографический этюд», «К истории искусства и верований у Приуральской чуди. Чудские изображения летящих птиц и мифических крылатых существ», «О культуре Костромских курганов и особенно о находимых в них украшениях и религиозных символах», «Доисторическая Москва», «К вопросу о древнейших людях», «Открытие огня и способы его добывания», «Происхождение человека»).

Учениками Дмитрия Анучина были как известные географы (Лев Берг, Александр Борзов, Иван Щукин, Сергей Григорьев, Митрофан Боднарский, Александр Крубер, Борис Добрынин), так и этнографы и антропологи (Виктор Бунак, Борис Вишневский, Борис Жуков, Алексей Ивановский, Борис Куфтин, Василий Налимов).

О чем надо знать

В 1889 году Дмитрий Анучин опубликовал работу «О географическом распределении роста мужского населения России», сделанную на материале данных о росте мужчин, призванных на воинскую службу в 1874 – 1883 годах. Он рассмотрел распределение роста по губерниям и уездам, установил центры высокорослости и низкорослости на европейской территории России. Анучин предложил историко-этнографическое объяснение географического распределения роста: в размещении в различные эпохи на территории Восточной Европы финнов и славян, расселении славянских племен и путях их колонизации, обусловивших различия в расовом составе отдельных районов. Это комплексное исследование оказало большое влияние на дальнейшее развитие отечественной и зарубежной антропологии.

Прямая речь

Как зоолог, изучающий тех или других животных, особенно высших, не ограничивается только исследованием их физической организации, но старается также составить себе понятие об их образе жизни, инстинктах, проявлениях умственных способностей; то тем более явления этой категории должны интересовать нас при изучении человека, психическая природа которого представляет такое высокое развитие. Если различные формы голосовых звуков являются характерными признаками для многих видов птиц; если социальные инстинкты муравьев составляют одну из типичнейших особенностей этих насекомых; если различные типы построек пчел и ос служат одним из важных критериев для различения их видов, то очевидно, что при изучения человеческих разновидностей, данные лингвистики, сравнительной психологии и этнографии должны иметь еще гораздо большее значение. Различия в строении языков часто резче разграничивают между собою племена, чем их физические признаки; формы первобытных религий и культур могут быть более характеристичными, чем контур черепа или цвет кожи. Правда, мы имеем доказательства, что народы нередко меняют с течением времени свой язык и заимствует один от другого культуру и религию, и что признаки физические вообще, устойчивее психических; но, с другой стороны, мы знаем также, что и физические признаки могут подвергаться, с течением времени, изменению, и что распределение форм примитивного быта и культуры, может иногда в очевидном соответствии с степенью физической организации племен и с особенностями населяемых ими территорий. Во всяком случае, наше знание о человеческих разновидностях было бы далеко неполным, если бы мы не приняли во внимание, столь характерных, для некоторых из них явлений жизни психической и социальной. Притом, как было уже замечено выше, анализ этих явлений, в особенности, как они представляются нам у народов нецивилизованных, может разъяснить нам до некоторой степени процесс их первоначального развития; а следовательно, и способствовать пониманию человеческой природы вообще.

Из статьи Д. Н. Анучина «Задачи современной антропологии и ее отношение к другим наукам»

9 фактов о Дмитрии Анучине

Выпускная работа Дмитрия Анучина в университете была посвящена сравнительному исследованию европейских зубров и американских бизонов.

В 1915 году Анучин выступил организатором I Всероссийского съезда преподавателей географии.

Для составления карты глубин озера Селигер (в работе Анучина об озерах верхне-волжского бассейна) было сделано свыше восьми тысяч измерений.

В 1887 году Анучин опубликовал исследование «О древних искусственно-деформированных черепах, найденных в пределах России», ставшее первой работой об искусственной деформации черепа в отечественной науке.

Также среди работ Дмитрия Анучина есть очерк «А.С.Пушкин. Антропологический эскиз» (1899), где рассматриваются данные об африканском происхождении Пушкина.

Дмитрий Анучин, помимо научных исследований и преподавания, много работал в прессе, выступая не только автором статей статьи, но и в качестве редактора. С 1887 года он был редактором газеты «Русские ведомости», также входил в состав редколлегии газеты «Русский курьер». Из научных изданий Анучин редактировал журналы «Землеведение», «Этнографическое обозрение» и «Русский антропологический журнал».

Анучин состоял в переписке с Антоном Чеховым и Дмитрием Маминым-Сибиряком, дружба связывала его со Львом Толстым.

Именем Дмитрия Анучина названы ледник на севере острова Новая Земля, гора на Северном Урале, остров и пролив в Малой Курильской гряде.

Всего Дмитрий Анучин опубликовал более 500 научных работ.

Материалы о Дмитрии Анучине

Сочинения в библиотеке Максима Мошкова

Биографический очерк

Дмитрий Анучин на сайте «Летопись Московского университета»

Статья о Дмитрии Анучине в русской Википедии

Статья о Дмитрии Анучине в Русском биографическом словаре

Статья о Дмитрии Анучине в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона