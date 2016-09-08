СМИ сообщили о запуске Apple Pay в России

Платежная система Apple Pay, уже доступная в некоторых других странах, заработает в России с осени 2016 года, пишет РБК.

Точную дату запуска системы издание назвало.

Пользователи Apple Pay смогут привязать к системы данные банковской карты и расплачиваться в магазинах с помощью iPhone или «умных» часов Apple Watch.

Как поясняет РБК, система Apple Pay устроена таким образом, что не хранит на мобильных устройствах и на серверах компании Apple данные о карте владельца, а также не использует код с обратной стороны карты.

В настоящее время Apple Pay доступна для моделей смартфонов iPhone 5 и выше, а также на Apple Watch.

Ранее СМИ сообщили, что новые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus производства компании Apple появится в продаже менее чем через десять дней — ориентировочно 16 сентября. Новинки были представлены в США 7 сентября. В отличии от предыдущих моделей, у iPhone 7 отсутствует вход для наушников на корпусе. В Apple предлагают использовать с новым поколением телефонов наушники с кабелем для порта Lightning.