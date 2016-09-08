Суд в Екатеринбурге арестовал трех участников драки со стрельбой

Суд в Екатеринбурге вынес решение об аресте трех участников конфликта со стрельбой, произошедшего в цыганском поселке, сообщает ТАСС.

Арестованные Дмитрий Пестриков, которого считают одним из инициаторов конфликта, Янек Князев и Руслан Оглы заключены под стражу на два месяца.

Еще двух участников конфликта — Расима Григорьева и Игоря Рябова — суд освободил из-под ареста. Причины такого решения до сих пор не уточняются.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что суд в Екатеринбурге не стал арестовывать Расима Григорьева – одного из участников конфликта в местном цыганском поселке, Как рассказал журналистам адвокат подозреваемого, Расима Григорьева отпустили по причине недостатка доказательств. Вместе с тем, защитник не стал уточнять, какую именно меру пресечения избрали Григорьеву.

Конфликт со стрельбой произошел на улице Депутатской вечером 3 сентября. В результате двое мужчин погибли, еще семеро получили ранения. По факту данного происшествия было заведено уголовное дело по статьям «убийство двух лиц» и «незаконный оборот оружия».