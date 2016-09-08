Астахов не захотел говорить о своей отставке

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов отказался комментировать вопрос о своей возможной отставке, пишет ТАСС.

«Без комментариев, все сами увидите», - сказал Астахов.

В начале июля 2016 года появилась информация о том, что Павел Астахов уходит в отставку.

Предполагалось, что он покинет свой пост осенью, после того, как отпразднует 8 сентября свое 50-летие.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что по-прежнему ожидает от Астахова заявления об отставке.

«Мы по-прежнему исходим из того, что он, по идее, по возвращении из отпуска, он имел в виду подать в отставку. Вот из этого пока исходим, иной какой-то информации у меня нет», — сообщил Песков.