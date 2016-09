Российские паралимпийцы предложили наградить белорусов

Представитель белорусской делегации, прошедший на церемонии открытия бразильской Паралимпиады с российским флагом следует удостоить Ордена дружбы. Об этом «Р-Спорту» заявила вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), 13-кратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Рима Баталова.

«В принципе, мы ожидали этого от белорусской команды. Президент их паралимпийского комитета Олег Шепель говорил, что российский флаг будет обязательно на открытии. Но то, что они наберутся смелости и пройдут с флагом — это просто здорово. Я бы дала Орден дружбы, потому что не каждый решится совершить такой поступок», — заявила Баталова.

Напомним, на открытии Паралимпиады на стадионе «Маракана» один из белорусских спортсменов пронес триколор около четверти круга, после чего флаг был изъят.

Журналист Press Association Мэтт МакГихэн сообщил в своем микроблоге, что к спортсмену могут быть применены особые меры.

«Белорусский спортсмен, ответственный за пронос флага России, идентифицирован. Флаг конфискован. IPC изучает возможные меры», — сообщил МакГихэн.

Пользователи социальных сетей восхищены поступком белоруса. Их посты полны осуждения тех, кто е допустил до соревнования российских паралимпийцев.

«Спасибо Белоруссии за то, что пронесли флаг России в поддержку российских паралимпийцев», — пишет Andrey_p.

