Цена нефти Brent перевалила за 50 долларов

Стоимость нефти марки Brent в ходе электронных торгов на Лондонской бирже превысила отметку в 50 долларов за баррель, передает «Газета.Ru» со ссылкой на данные торгов.

Ноябрьские фьючерсы на эту марку черного золота выросли на 4,22% (до 50,01 доллара за баррель).

Причиной изменения цены стала публикация американским министерством энергетики данных о сокращении коммерческих запасов нефти в США на 14,5 млн баррелей.

На этом же фоне курс доллара на Московской бирже 8 сентября снизился на 0,38% — до 63,88 рубля.