Представитель Чубайса опроверг слухи о потере дома в Переделках

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс отказался от покупки частного дома стоимостью 40 млн долларов в деревне Переделки. По словам представителя Чубайса Алексея Фирсова, глава «Роснано» владел компанией Concept AG. В это время компания взяла кредит на строительство поместья. Однако, в 2013 году Чубайс продал Concept AG ее гендиректору Илье Сучкову.

«Чубайс планировал погасить кредит впоследствии за счет операций на рынке ценных бумаг и роста стоимости активов совместного с Минцем фонда "Перспективные компании". К моменту окончания строительства дома Сучков предъявил к погашению сумму, значительно превосходящую ранние договоренности и сумму кредита. Он мотивировал это тем, что ему пришлось привлекать дополнительные средства, однако с Чубайсом этот вопрос не был согласован», - сообщает Фирсов в своем письме агентству «Слон».

При новых обстоятельствах Анатолий Чубайс принял решение отказаться от покупки поместья. Однако не исключается возможность повторного рассмотрения покупки частного дома при условии возврата первоначальной его цены.

Поместье находится вблизи дачи Бориса Пастернака. Общая площадь дома составляет 2657 кв. м, в том числе участок земли площадью 15563 кв. м, добавляет РБК.