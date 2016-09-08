Глава разведслужбы США обвинил Россию в хакерских атаках на серверы Демпартии

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что последние кибератаки на компьютерные сети Демократической партии были, вероятно, совершены хакерами из России, пишет The Wall Street Journal.

Джеймс Клэппер высказал эту мысль на конференции сотрудников разведки. При этом он сослался на президента США Барака Обаму, который в конце июля прокомментировал взломы сетей Демпартии, заявив, что «эксперты считают, что это русские».

Клэппер оговорился, что он не будет «забегать вперед президента по этому вопросу, особенно пока [ФБР] ведет расследование». Он также допустил, что кибератаки станут большой проблемой для следующей президентской администрации.

В конце июля в интервью телеканалу NBC Барак Обама заявил, что Россия может попытаться оказать влияние на ход избирательной кампании в США. Клэппер добавил, что «так же поступают китайцы и другие, в том числе действующие частным образом».

6 сентября издание The Washington Post сообщило со ссылкой на высокопоставленные источники, что разведслужбы США проверяют информацию о тайной операции российских спецслужб с целью повлиять на президентские выборы в США. Целью российской операции якобы является подрыв доверия американских граждан к президентским выборам и политическим институтам в США.