Экспертиза «Полит.ру»: Исход проверки «Мемориала» фактически предрешен

Исход проверки Международного историко-просветительного, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» на предмет того, является это НКО иностранным агентом, по-видимому, предрешен. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети Facebook Кирилл Рогов, политический обозреватель и аналитик, отмечающий, что в России началась новая волна наступления на гражданское общество.

«Учитывая признание иностранным агентом на днях "Левада-центра", исход проверки "Мемориала", видимо, предрешен. Итак, в России началась новая волна наступления на независимые организации и гражданское общество. Собственно, предположение о том, что эта волна будет, и о том, против кого она будет направлена, у меня возникли сразу после назначения новой уполномоченной по правам человека в апреле этого года.

И "Левада-центр" и "Мемориал" – это российские общественные институции, имеющие мировую известность. Есть ли хоть какие-то силы в России, способные возвысить голос, собраться, скоординироваться, выступить против этого крестового похода против того, что, безусловно, является национальным достоянием России – настоящей России, а не воровано-нефтяной? Даже в советские угрюмые и серые времена деятели культуры, ученые, люди с именем время от времени высказывались против разгрома того, что было достоянием нации», – написал эксперт.

Напомним, 6 сентября стало известно, что Аналитический центр Юрия Левады был признан иностранным агентом. А затем выяснилось, что Министерство юстиции начало внеплановую проверку Международного общества «Мемориал» на предмет наличия у него признаков деятельности иностранного агента.

Минюст подтвердил, что начатая 5 сентября проверка проводится с целью «выявления наличия (отсутствия) признаков деятельности организации в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента». Проверка продлится до 30 сентября. По словам представителей «Мемориала», они уже представили Минюсту всю запрошенную документацию.