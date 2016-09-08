Главред ИА «Фергана»: Мирзиёев – настоящий преемник Каримова

Временно исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев является преемником Ислама Каримова не только с формальной точки зрения, но и с точки зрения противозаконных действий. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook главный редактор агентства «Фергана» Даниил Кислов. «Будущий президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев – самый настоящий преемник своего "дедушки" Ислама Каримова. Долгие годы Каримов лишь говорил о законности и демократии, но реальная власть принадлежала преступникам, одним из которых был он сам – пять или шесть (никто уже не помнит) сроков занимая пост президента. Сегодня, ещё не став первым лицом в государстве, Мирзиёев вместе с парламентом устроили грубейшее попрание Конституции», – написал Даниил Кислов.

Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Узбекистана, был назначен временно исполняющим обязанности президента Узбекистанана совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса. СМИ назвали Мирзиёев одним из самых вероятных преемником главы государства еще до официального объявления о смерти президента Каримова.

Источники изданий утверждали тогда, что премьера «поддерживают как внутри страны, так и за ее пределами».

Что касается председателя сената Узбекистана Нигматиллы Юлдашева, на которого согласно 96-й статье Конституции республики должны были быть временно возложены обязанности и полномочия президента, то он, по сообщению информационного агентства «Интерфакс», «взял самоотвод».