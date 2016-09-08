В Минкомсвязи подтвердили разработку поправок к «закону Яровой»

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров подтвердил подготовку изменений в пакет антитеррористических законов депутатов Госдумы Ирины Яровой и Виктора Озерова, сообщает РИА Новости.

Как заявил глава ведомства, поправки к закону в настоящее время прорабатываются и будут представлены к ноябрю этого года. «Идет отработка между операторами, производителями, Минпромторгом», — цитирует агентство слова Никифорова.

6 сентября президент России Владимир Путин на встрече с фракцией «Единой России» заявил, что в так называемый «пакет Яровой» необходимо внести поправки, если из-за них операторы связи не окажутся в более «сложных условиях». По словам главы государства, «нужно внимательно смотреть за тем, что происходит», — и если правительство и министерство связи обнаружат решения, которые позволят одновременно и добиться цели, и не поставить при этом бизнес в «сложные положения и условия», то надо будет эти решения принять.

Ранее в госкорпорации «Ростех» подсчитали, что создание оборудования и программного обеспечения, которое требуется для исполнения антитеррористических поправок Яровой-Озерова, обойдется в 10,3 миллиарда рублей. Сам Виктор Озеров считает, что реализация законов обойдется сотовым операторам примерно в три миллиарда рублей.

В свою очередь, сотовые операторы предупреждали, что требования пакета, прежде всего в части хранения информации о содержании звонков и переписки абонентов, приведут к миллиардным убыткам, а также может привести к проблемам с обеспечению связью гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года.