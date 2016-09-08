В Сирии террористы подбили два турецких танка ракетами «Корнет»

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) уничтожили ракетами «Корнет» российского производства два турецких танка у стратегически важного сирийского города Ар-Раи на границе с Турцией. Запись атаки опубликована на YouTube. В ролике видно, что по танкам с одной позиции было выпущено две противотанковые ракеты. Судя по кадрам, в первом танке после попадания ракеты произошло возгорание боекомплекта и выброс пламени из верхнего башенного люка.

Как уточняет РИА Новости, целями боевиков ИГ стали машины М60Т, которые представляют собой усовершенствованные по израильскому проекту Sabra Mk. II танки М60 Patton американского производства. Танк оснащен 120-миллиметровой пушкой, динамической защитой и усовершенствованным прицельным оборудованием, включающим в том числе тепловизор.

Переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» были разработаны в СССР в конце 1980-х годов и активно поставлялись на экспорт в страны Ближнего Востока. Ракета «Корнета» наводится на цель по лазерному лучу.

6 сентября двое военнослужащих турецкой армии погибли в результате атаки на севере Сирии. Атака была проведена боевиками «Исламского государства». Также пятеро турецких военных получили ранения.