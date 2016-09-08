08 сентября 2016, 13:18
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Михаила Державина
Народный артист РСФСР Михаил Державин экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сообщает Life.
По информации портала, после проведенного обследования медики диагностировали у актера несколько серьезных заболеваний.
Супруга Державина Роксана Бабаян заявила, что госпитализация связана с обследованием: «У Михаила Михайловича все хорошо. Он находится на профилактике лечения».
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