СМИ сообщили об экстренной госпитализации Михаила Державина

Народный артист РСФСР Михаил Державин экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сообщает Life.

По информации портала, после проведенного обследования медики диагностировали у актера несколько серьезных заболеваний.

Супруга Державина Роксана Бабаян заявила, что госпитализация связана с обследованием: «У Михаила Михайловича все хорошо. Он находится на профилактике лечения».