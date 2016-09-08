В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго» по безопасности

В Санкт-Петербурге задержан заместитель директора по безопасности компании «Ленэнерго» Александр Никонов, который по уголовному делу о воспрепятствовании предварительному следствию, сообщает ТАСС.

Как рассказал журналистам адвокат подозреваемого Александр Александров, обвинение Никонову пока не предъявлено. Между тем, по мнению защитника, Следственный комитет будет просить суд об аресте замдиректора компании. Сам Александр Никонов не признает себя виновным.

7 сентября в головном офисе «Ленэнерго» в Санкт-Петербурге были проведены обыски. Следователи побывали в кабинете Никонова, а также в его квартире и загородном доме. Обыски проводились по возбужденному СК делу по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия» в рамках дела о мошенничестве, начатого в октябре 2015 года.