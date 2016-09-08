Минтруд опроверг информацию об отсутствии средств на доплату к пенсии

Министерство труда РФ прокомментировало сообщения СМИ о якобы имеющихся проблемах с выплатой доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров. В сообщении на сайте ведомства сказано, что средства на соцдоплату предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР).

Кроме того, закон разрешает перемещать средства внутри бюджета ПФР в пределах имеющихся ресурсов.

Ведомство проинформировало, что сбоев в выплатах нет. Пенсионеры, которые имеют право на социальную доплату, ее получают и будут получать, утверждают в Минтруда.