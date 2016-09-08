ЕЦБ сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) после заседания совета принял решение о том, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования, процентные ставки по маржинальной ставке и по депозитам останутся без изменений на уровне 0,00%, 0,25% и -0.40% соответственно.

Базовая ставка была сохранена на уровне 0% годовых.

Совет управляющих ЕЦБ сообщил также, что сохраняет ежемесячные покупки активов на уроне 80 млрд евро до конца марта 2017 года или даже увеличит объем.

На пресс-конференции по итогам заседания совета ЕЦБ глава регулятора Марио Драга сообщил, что прогноз по росту ВВП еврозоны улучшен с 1,6 % до 1,7%. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, регулятор подтвердил прогноз роста инфляции в еврозоне на 2016 и 2018 года на уровне 0,1% и 0,6% соответственно, и снизил прогноз по инфляции в 2017 году с1,3% до 1,2%.