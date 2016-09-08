СМИ анонсировали проведение «Евровидения-2017» в России вместо Украины

Европейский вещательный союз, организатор международного песенного конкурса «Евровидение», может отнять у Украины право проведения конкурса в 2017 году. Как пишут «Известия», это может произойти, если в ближайшую неделю Украина, получившая право принимать «Евровидение-2017» благодаря первому месту украинской певицы Джамалы на конкурсе в 2016 году, не назовет принимающий «Евровидение-2017» город и не раскроет источники финансирования подготовки.

Как сообщает газета, в пресс-службе Европейского вещательного союза рассказали: «Украина выиграла конкурс в 2016 году, что означает, что они выиграли и право принимать его в своей стране. Статус победителя отнять у них никто не может. Вместе с тем что касается сроков, то решение должно было быть принято намного раньше. Мы внимательно следим за тем, как три города упорно борются за право принимать конкурс, однако не знаем, когда будет объявлено официально об итоговом решении. Крайний срок — не позднее начала октября».

Уточним, три города, о которых говорят в ЕВС – Киев, Одесса, Днепр (бывший Днепропетровск). Эту тройку в июле назвали в украинском оргкомитете. Однако один город из числа претендентов так и не выбрали – 25 августа должна была пройти соответствующая пресс-конференция, но ее отменили, пишут «Известия».

В Национальной телекомпании Украины, владеющей правом трансляции «Евровидения» на Украине, утверждают, что соискателей осталось всего два. «Последним отпал Днепр в связи с тем, что в городе нет достаточного количества сертифицированных гостиниц, а спортивный комплекс "Метеор" требует слишком больших вложений, поскольку уже устарел. Еще один недостаток — маленький аэропорт, который, скорее всего, не сможет принять порядка 22–25 тысяч человек», – пояснил генеральный директор НТКУ Зураб Аласания. Официальное решение не принято, но по факту остались Одесса и Киев, заявляет Аласания.

Открытым остается вопрос и финансирования строительства инфраструктуры к конкурсу и прочих расходов. Согласно регламенту, основное финансовое бремя ложится на бюджеты государства и города, принимающих конкурс. ЕВС и спонсоры компенсируют часть расходов, однако эти средства будут перечислены лишь после проведения конкурса, в данном случае – в июле 2017 года.

Если Украина действительно лишится права проведения «Евровидения-2017», его могут передать странам, представители которых заняли на предыдущем конкурсе второе и третье места. Второй в 2016 году стала Австралия – однако по договоренности с организаторами, в силу удаленности от Европы, материковое государство может выступать лишь номинальным соорганизатором конкурса при его проведении в одной из европейских стран. Третье место на «Евровидении-2016» занял представитель России Сергей Лазарев.

В конце августа на официальном сайте президента Украины появилась электронная петиция с предложением передать право проведения конкурса России в обмен на военнопленных. К настоящему времени петиция собрала всего десять подписей из 25 тысяч необходимых.