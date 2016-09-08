Организаторы «Евровидения» опровергли лишение Украины права на проведение конкурса

Организатор «Евровидения» подтвердили, что конкурс в 2017 году пройдет на Украине. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в Европейском вещательном союзе (ЕВС).

«Принимающий соревнование город будет объявлен в установленном порядке, и любые изменения будут обозначены на сайте "Евровидения"», — добавили там.

Ранее сообщалось, что ЕВС может лишить Украину права проведения «Евровидения», если в ближайшую неделю не будет выбрано место его проведения и не будут названы источники финансирования подготовки.

СМИ уже сообщали, что финал конкурса песен «Евровидение-2017» пройдет в одном из трех городов: Киеве, Одессе, Днепре (бывший Днепропетровск).

В начал июня ЕВС подсчитал примерную стоимость проведения «Евровидения» — 15 млн евро. Однако эта сумма не является окончательной.