В здании Олимпийского комитета России в Москве начался пожар

На Лужнецкой набережной горит здание Олимпийского комитета России. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление директора по развитию Федерации гандбола России Евгения Селеменева.

«Дым валит, что-то горит, попросили всех выйти из здания и объявили пожарную тревогу. И это точно не учебная тревога. Сотрудник застрял в лифте, сейчас звонил, говорил, что не может выйти», - говорит Селеменев.

В настоящее время подробности происшествия выясняются.