08 сентября 2016, 12:10
В здании Олимпийского комитета России в Москве начался пожар
На Лужнецкой набережной горит здание Олимпийского комитета России. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление директора по развитию Федерации гандбола России Евгения Селеменева.
«Дым валит, что-то горит, попросили всех выйти из здания и объявили пожарную тревогу. И это точно не учебная тревога. Сотрудник застрял в лифте, сейчас звонил, говорил, что не может выйти», - говорит Селеменев.
В настоящее время подробности происшествия выясняются.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое