Белорусы пронесли российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио

Паралимпийская сборная Белоруссии вынесла российский флаг наряду с белорусским во время церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро 7 сентября.

Глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель ранее выражал солидарность с российскими паралимпийцами, отстраненными от Паралимпиады в Рио, и обещал, что белорусские спортсмены вынесут российских флаг во время церемонии открытия ПИ-2016.

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил подобный жест, объявив его политическим протестом. На церемонии открытия Паралимпиады у члена белорусской делегации, который нес российский флаг, отобрали полотнище. Однако мужчина успел до того времени обойти около четверти стадиона.

В МПК уже назвали случившееся нарушением и заявили, что устанавливают личность нарушителя, которому грозят дисциплинарные меры.