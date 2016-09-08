Суд в Екатеринбурге не стал арестовывать участника драки со стрельбой

В Екатеринбурге суд не стал арестовывать Расима Григорьева – одного из участников конфликта в местном цыганском поселке, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подозреваемого.

По словам защитника, Расима Григорьева отпустили по причине недостатка доказательств. «Расима Григорьева освободили. Это совершенно точно. Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия. Это совершенно правильно. Доводы следствия были не удовлетворительными», — рассказал он. Вместе с тем, адвокат не стал уточнять, какую именно меру пресечения избрали Григорьеву.

Конфликт со стрельбой произошел на улице Депутатской вечером 3 сентября. В результате двое мужчин погибли, еще семеро получили ранения. По факту данного происшествия было заведено уголовное дело по статьям «убийство двух лиц» и «незаконный оборот оружия».

5 сентября разыскиваемый участник конфликта вместе с другом добровольно явился в полицию и написал заявление о привлечении к ответственности тех, кто на них нападал. Позже по факту происшествия возбудили еще одно уголовное дело по статье «организация и участие в массовых беспорядках». Полиция задержала несколько человек, участвовавших в драке.