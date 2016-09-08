СМИ рассказали о назначении Путиным руководства УСБ ФСБ

Стало известно о подписании президентом РФ Владимиром Путиным указа о назначении главы УСБ ФСБ. Им стал бывший начальник второй службы УСБ Алексей Комков. Должность первого заместителя главы УСБ ФСБ займет экс-начальник первой службы Анатолий Филиппов. Об этом сообщает «Новая газета».

Отмечается, что новое руководство прежде всего займется проверкой результатов работы прежнего начальства основных подразделений ФСБ, а также реализацией первоочередных задач.

Напомним, после проверок в службе экономической безопасности президент России принял отставку Юрия Яковлева и его подчиненных. Также сообщалось ранее о возбуждении уголовного дела на экс-заместителя руководителя Центра специального назначения ФСБ генерала Владимира Подольского.